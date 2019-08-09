В НАСА испытали космический корабль, работающий на воде

Самоуправляющиеся водные космические корабли будут самостоятельно координировать свои действия в соответствии с заранее полученными инструкциями.

Технология малых космических аппаратов SSTP (Small Spacecraft Technology Program) является новейшей программой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА. Два космических корабля-кубсата, размер которых не превышает 10х10х10 сантиметров, находятся на орбите вокруг Земли, примерно в 9 километрах друг от друга. Между кораблями установлена ​​радиосвязь, через которую один из них дает команду другому. Во время последних испытаний подчиненному кораблю было приказано запустить водяной двигатель и приблизиться к другому аппарату.

«Принцип работы водяного двигателя заключается в том, что вода превращается в пар, а затем используется для того, чтобы привести космический корабль в движение», – сообщают НАСА. – «Проведенные испытания являются частью проекта по разработке небольшого космического корабля, который сможет выполнять задачи автономно.

Разработчики также сообщают, что вместо того чтобы посылать каждую команду с Земли, центру управления нужно будет только инициировать нужную последовательность, а космический корабль сделает все остальное. Космические зонды созданы так, чтобы приспособиться к условиям в космосе и выбрать оптимальный курс для достижения заранее намеченной цели.