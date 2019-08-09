Qatar Airways продлила распродажу авиабилетов из Киева в Азию

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Qatar Airways начала продажу билетов по промо-ценам из Киева в Азию и на острова. Акция продлится до 20 августа.
Скидки действуют: для вылетов в период с 11 сентября 2019 года по 31 марта 2020 года.
Направления из Киева в обе стороны:
В Азию из Киева в обе стороны:
В стоимость включена ручная кладь, багаж 30 кг и питание на всех сегментах.
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