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Qatar Airways продлила распродажу авиабилетов из Киева в Азию

Qatar Airways продлила распродажу авиабилетов из Киева в Азию

Qatar Airways начала продажу билетов по промо-ценам из Киева в Азию и на острова. Акция продлится до 20 августа.

Скидки действуют: для вылетов в период с 11 сентября 2019 года по 31 марта 2020 года.

Направления из Киева в обе стороны:

  • Бангкок — от 10800 грн,
  • Коломбо — от 12200 грн,
  • Лангкави — от 14400,
  • Мальдивы — от 15100 грн,
  • Краби — от 15600 грн,
  • Пхукет — от 15900 грн,
  • Бали — от 16400 грн,
  • Сейшелы — от 18400 грн,
  • Занзибар — от 18900 грн.

В Азию из Киева в обе стороны:

  • Токио — от 16400 грн,
  • Гонконг — от 17700 грн,
  • Сингапур — от 17700 грн,
  • Манила — от 17900 грн,
  • Джакарта — от 18100 грн,
  • Куала-Лумпур — от 18500 грн,
  • Ханой — от 18900 грн,
  • Хошимин — от 18900 грн.

В стоимость включена ручная кладь, багаж 30 кг и питание на всех сегментах.

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По материалам Finance.UA
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