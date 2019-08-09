Qatar Airways продлила распродажу авиабилетов из Киева в Азию

Qatar Airways начала продажу билетов по промо-ценам из Киева в Азию и на острова. Акция продлится до 20 августа.

Скидки действуют: для вылетов в период с 11 сентября 2019 года по 31 марта 2020 года.

Направления из Киева в обе стороны:

Бангкок — от 10800 грн,

Коломбо — от 12200 грн,

Лангкави — от 14400,

Мальдивы — от 15100 грн,

Краби — от 15600 грн,

Пхукет — от 15900 грн,

Бали — от 16400 грн,

Сейшелы — от 18400 грн,

Занзибар — от 18900 грн.

В Азию из Киева в обе стороны:

Токио — от 16400 грн,

Гонконг — от 17700 грн,

Сингапур — от 17700 грн,

Манила — от 17900 грн,

Джакарта — от 18100 грн,

Куала-Лумпур — от 18500 грн,

Ханой — от 18900 грн,

Хошимин — от 18900 грн.

В стоимость включена ручная кладь, багаж 30 кг и питание на всех сегментах.