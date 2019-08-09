В Киеве почти на год перекроют движение в Голосеевском районе

На ряде улиц в Голосеевском районе временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с реконструкцией ТП-888 общей протяженностью до 10 км, которые будет выполнять ЗАО «ДТЭК Киевские электросети».

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Работы будут выполняться с 12 августа 2019 г. до 30 июня 2020 года. При их выполнении надо обеспечить свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств.

В частности, движение ограничат на таких улицах:

Голосеевская,

Олега Кошевого,

Цимбалов Яр,

Уральская,

Снайперская,

Добрый Шлях,

Конотопская,

Стрелковая,

пер. Владислава Зарембы,

пер. Максима Рыльского.

Исполнитель должен согласовать с Управлением патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры временную схему организации дорожного движения.

После завершения работ до 30 июня 2020 исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров.