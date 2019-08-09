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В Киеве почти на год перекроют движение в Голосеевском районе

В Киеве почти на год перекроют движение в Голосеевском районе

На ряде улиц в Голосеевском районе временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с реконструкцией ТП-888 общей протяженностью до 10 км, которые будет выполнять ЗАО «ДТЭК Киевские электросети».

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Работы будут выполняться с 12 августа 2019 г. до 30 июня 2020 года. При их выполнении надо обеспечить свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств.

В частности, движение ограничат на таких улицах:

  • Голосеевская,
  • Олега Кошевого,
  • Цимбалов Яр,
  • Уральская,
  • Снайперская,
  • Добрый Шлях,
  • Конотопская,
  • Стрелковая,
  • пер. Владислава Зарембы,
  • пер. Максима Рыльского.

Исполнитель должен согласовать с Управлением патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры временную схему организации дорожного движения.

После завершения работ до 30 июня 2020 исполнитель должен восстановить покрытие проезжей части и тротуаров.

По материалам КГГА
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