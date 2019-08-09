ЕБА просит увеличить квоты на международные перевозки в направлении Польши

Украинские предприниматели жалуются на нехватку авторазрешений на международные перевозки в направлении Польши, в связи с чем обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос увеличения квоты во время встречи с президентом Польши.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации.

Как отмечается, по состоянию на начало августа украинские предприниматели почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши.

“Проблема нехватки авторазрешений беспокоит бизнес в последние годы, однако если раньше количества выданных разрешений хватало на 9-10 месяцев, то сейчас некоторые виды были исчерпаны практически за полгода. Соответственно, компании сталкиваются с серьезной нехваткой авторизованного транспорта для осуществления внешнеторговых операций со странами Евросоюза”, – заявили в ассоциации.

Из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможны перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы, утверждают предприниматели.

Для сохранения и ускорения темпов международной торговли необходимо увеличить количество разрешений между польской и украинской сторонами, считает бизнес.