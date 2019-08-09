Объем рынка нелегальной водки в Украине оценили в 15 млрд грн

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В период с января по июнь 2019 года объем украинского рынка нелегальной водки составил 15 млрд грн. Об этом рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
В то же время генеральный директор ассоциации «Укрводка» Владимир Остапюк отметил, что объем украинского легального рынка водки за первое полугодие составил 5,7 млн декалитров, что практически равнозначно объему легальной продукции.
«По оценкам представителей Всемирной организации здравоохранения и МВФ, объем нелегального алкоголя превышает 50% рынка. Это примерно 12 млрд грн потерь бюджета в год. Этот показатель не меняется. Купить нелегальную водку можно в разливайках, на рынках и через интернет в несколько раз дешевле по сравнению с ценами в магазинах», — сказал эксперт.
В Государственной фискальной службе уточнили, что на данный момент проводится комплекс мероприятий «Акциз-2019», в рамках которого с начала года было изъято 118,2 тыс. декалитров спирта на сумму 241,8 млн грн и 87,4 тыс. декалитров алкогольных напитков на 134,3 млн грн.
«Прекращена деятельность 16 незаконных производств спирта и 80 незаконных производств алкогольных напитков», — сообщили в ведомстве.
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