Saudi Aramco купит самый большой в мире нефтеперерабатывающий завод

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco купит у индийской корпорации Reliance Industries (RIL) 20% акций ее бизнеса по нефтепереработке и нефтехимии вместе с крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом Jamnagar.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление председателя совета директоров индийской компании Мукеш Амбани.

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Стоимость сделки составит $15 млрд при оценке Reliance в $75 млрд, включая долг компании.

«Это самые большие иностранные инвестиции в истории Reliance. Это также одна из крупнейших иностранных инвестиций в Индии”, – сказал Амбани.

Приобретя завод Jamnagar, Saudi Aramco будет поставлять туда 5 млн баррелей нефти ежедневно на долгосрочную перспективу. Сейчас Jamnagar может в сутки перерабатывать 1,4 млн баррелей нефти. Согласно планам правительства Индии, к 2030 году мощность завода будет увеличена до 2 млн баррелей в сутки.