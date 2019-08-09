Прибыли ДТЭК после "Роттердам+" не превышали средние по отрасли - эксперт

После ввода формулы “Роттердам+” прибыль “ДТЭК Энерго” была ниже среднего по отрасли. Об этом пишет Борис Кушнирук, анализируя результаты исследования ведущей мировой аудиторской и консалтинговой компании KPMG по финансовым показателям энергокомпаний.

“Рассказы о получении сверхприбыли украинских ТЭС и угольных предприятий (и не только ДТЭК), после введения формульного ценообразования на энергетический уголь на базе Роттердам+ – это миф, созданный агрессивной пиар-кампанией в публичной плоскости. В первую очередь это является результатом межолигархической борьбы. Определенные группы олигархов, ориентированные на производство и экспорт сырья и полуфабрикатов, ведут борьбу за удешевление факторов производства”.

По словам Кушнирука, компания KPMG анализировала деятельность 25 интегрированных компаний, 20 генерирующих и 21 добывающих компаний, среди них 13 ведущих международных диверсифицированных компаний энергетического сектора. Исследование охватило компании, штаб-квартиры которых расположены в 23 странах Северной и Южной Америки, Африки, Европы и Азии.

“Если сравнивать “формульную” (на базе Роттердам+) доходность шахт и ТЭС с периодом до 2013 года, то она существенно не изменилась. Только лучшие шахты достигают средних показателей прибыльности мировой угледобычи. Средние же показатели доходности по отрасли угледобычи в Украине существенно ниже средних индикаторов похожих иностранных компаний. Рентабельность интегрированных компаний… в 2016-2018 годах составила в среднем 18%.