Копатели янтаря повредили более 7 тыс. га земель в трех регионах - Князев

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В трех регионах Украины копателями янтаря повреждено более 6200 га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сказал глава Национальной полиции Сергей Князев во время рабочей поездки в Житомирскую область.
“Я уже не говорю о катастрофических экологических последствиях, вызванных варварским методом открытой добычи янтаря. Только по приблизительным подсчетам в трех регионах копателями повреждено более 6200 га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения”, – сказал Князев.
По его словам, при таких условиях “фактическое отсутствие механизма проведения природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части государства зоной чрезвычайной экологической катастрофы”.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема незаконной добычи янтаря в Житомирской, Волынской, Ровенской областях Украины приобрела масштаб экологического бедствия.
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