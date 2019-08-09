0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

Копатели янтаря повредили более 7 тыс. га земель в трех регионах - Князев

Копатели янтаря повредили более 7 тыс. га земель в трех регионах - Князев

В трех регионах Украины копателями янтаря повреждено более 6200 га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сказал глава Национальной полиции Сергей Князев во время рабочей поездки в Житомирскую область.

“Я уже не говорю о катастрофических экологических последствиях, вызванных варварским методом открытой добычи янтаря. Только по приблизительным подсчетам в трех регионах копателями повреждено более 6200 га земель лесного фонда и более 1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения”, – сказал Князев.

По его словам, при таких условиях “фактическое отсутствие механизма проведения природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части государства зоной чрезвычайной экологической катастрофы”.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема незаконной добычи янтаря в Житомирской, Волынской, Ровенской областях Украины приобрела масштаб экологического бедствия.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.