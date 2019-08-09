Суды отменили требования ГФС к комбинатам Ахметова почти на 700 млн грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
17 июля Днепропетровский окружной админсуд г. Киева удовлетворил иск ЗАО “Центральный горно-обогатительный комбинат” к Офису крупных налогоплательщиков ГФС (по делу №804/4663/18) и отменил ряд налоговых уведомлений-решений от 22.02.2018, в т.ч.
- №0001384618 об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибылью на 486,2 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам – 329,4 млн грн, по штрафным санкциям – 156,9 млн грн);
- №0001544621 – о налоговом обязательстве по НДС на 23,4 млн грн и штрафные санкции в размере 11,7 млн грн.
5 августа Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил иск ЗАО “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” к Офису крупных налогоплательщиков ГФС (по делу №160/4474/19) и отменил налоговое уведомление-решение №0000534615 от 01.02.2019 на 83,1 млн грн, из которых 55,4 млн грн – увеличение налогового обязательства, а 27,7 млн грн – штрафы.
Кроме того, 4 июля Третий апелляционный админсуд удовлетворил иск ЗАО “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” к Офису крупных налогоплательщиков ГФС по делу №804/729/17 и отменил налоговые уведомления-решения
- №0000285103 от 20.01.2017 об увеличении суммы денежного обязательства по НДС в части 20,5 млн грн основного платежа и 10,2 млн грн штрафных санкций;
- №0000295103 от 20.01.2017 об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибыль в части 42,1 млн грн по основному платежу и 10,5 млн грн штрафных финансовых санкций.
Как писал Finbalance, 15.05.2019 Днепропетровский окружной админсуд открыл производство по делу №160/4329/19 по иску ЗАО “Северный горно-обогатительный комбинат” к Офису крупных налогоплательщиков ГФС об отмене налогового уведомления-решения №0000544618 от 01.02.2019 об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибыль на 112,8 млн грн (в т.ч. 75,2 млн грн по основному платежу и 37,6 млн грн по штрафным санкциям).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пешеходные переходы в Украине оборудуют новой технологией7 ч. назад - 1844 10
Украинцы массово покупали дешевую валюту в июлеВчера, 19:15 - 2834 5
В Италии ужесточили штраф за спасенных в море мигрантовВчера, 22:02 - 2410 3
Что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждаютВчера, 16:00 - 88772 2
Розенко сообщил, какой размер минимальной пенсии можно устанавливать в 2020 годуВчера, 17:55 - 2887 2
Что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждаютВчера, 16:00 - 88772 2
Сколько платят пенсионерам, желающим работатьВчера, 21:01 - 8341
НКЦБФР предупредила украинцев о новом финансовом "лохотроне"3 ч. назад - 3312
Розенко сообщил, какой размер минимальной пенсии можно устанавливать в 2020 годуВчера, 17:55 - 2887 2
Украинцы массово покупали дешевую валюту в июлеВчера, 19:15 - 2834 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 551
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 851
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 598 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 6874 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2194