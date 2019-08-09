0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 335 0

Стало известно, когда появится первый бетонный участок дороги Одесса - Киев

Стало известно, когда появится первый бетонный участок дороги Одесса - Киев

Первый цементнобетонный участок появится на автодороге Одесса – Киев уже в 2020 году – от Елизаветовки Раздельнянского района до дачного Беляевского района.

Об этом сообщает руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

Читайте также: Счетная палата сообщила количество отремонтированных дорог в 2018 году

Еще в прошлом году министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о начале эры бетонных дорог в Украине.

По его словам, об устройстве первом бетонном участке шла речь на расширенном техническом совещании с участием представителей проектных, научных и экспертных организаций и институтов, а также специалистов ведущих дорожных компаний Украины и самой службы.

“Предметом рассмотрения были проектные варианты конструкции дорожной «одежды» участка автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса, км 444+000 – 454+500 с технологией, позволяющей при обустройстве цементнобетонных покрытий использовать (с усилением) дорожную основу асфальтобетонной дороги”, – отметил Варивода.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.