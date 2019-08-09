Стало известно, когда появится первый бетонный участок дороги Одесса - Киев

Первый цементнобетонный участок появится на автодороге Одесса – Киев уже в 2020 году – от Елизаветовки Раздельнянского района до дачного Беляевского района.

Об этом сообщает руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

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Еще в прошлом году министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о начале эры бетонных дорог в Украине.

По его словам, об устройстве первом бетонном участке шла речь на расширенном техническом совещании с участием представителей проектных, научных и экспертных организаций и институтов, а также специалистов ведущих дорожных компаний Украины и самой службы.

“Предметом рассмотрения были проектные варианты конструкции дорожной «одежды» участка автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса, км 444+000 – 454+500 с технологией, позволяющей при обустройстве цементнобетонных покрытий использовать (с усилением) дорожную основу асфальтобетонной дороги”, – отметил Варивода.