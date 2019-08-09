0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

В Украине выдали почти 6,8 тыс. лицензий на торговлю топливом

В Украине выдали почти 6,8 тыс. лицензий на торговлю топливом

Государственная фискальная служба выдала более 9,5 тыс. лицензий на право производства, хранения, оптовой и розничной торговли топливом, последних выдали почти 6,8 тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

“По состоянию на 12 августа 2019 ГФС выдано более 9,5 тыс. лицензий на право производства, хранения, оптовой и розничной торговли топливом. Наибольшее количество лицензий – почти 6,8 тыс. выдано на осуществление розничной торговли топливом. Более 1,6 тыс. лицензий получили плательщики на оптовую торговлю топливом, при отсутствии мест оптовой торговли”, – сообщили фискалы.

На оптовую торговлю топливом, при наличии мест оптовой торговли, выдано 314 лицензий. На хранение горючего выдано 780 лицензий, для производства горючего – 23 лицензии.

В ГФС напомнили, что с 1 июля текущего года субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство, оптовую, розничную продажу и хранение топлива, должны получить лицензию на такую деятельность.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.