В Украине выдали почти 6,8 тыс. лицензий на торговлю топливом

Государственная фискальная служба выдала более 9,5 тыс. лицензий на право производства, хранения, оптовой и розничной торговли топливом, последних выдали почти 6,8 тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

“По состоянию на 12 августа 2019 ГФС выдано более 9,5 тыс. лицензий на право производства, хранения, оптовой и розничной торговли топливом. Наибольшее количество лицензий – почти 6,8 тыс. выдано на осуществление розничной торговли топливом. Более 1,6 тыс. лицензий получили плательщики на оптовую торговлю топливом, при отсутствии мест оптовой торговли”, – сообщили фискалы.

На оптовую торговлю топливом, при наличии мест оптовой торговли, выдано 314 лицензий. На хранение горючего выдано 780 лицензий, для производства горючего – 23 лицензии.

В ГФС напомнили, что с 1 июля текущего года субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство, оптовую, розничную продажу и хранение топлива, должны получить лицензию на такую деятельность.