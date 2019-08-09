НБУ: Постепенно происходит дедолларизация кредитного портфеля

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Потребительское кредитование остается самым доходным сегментом для банков благодаря высокому спросу.
Об этом сообщает пресс служба НБУ.
“Во II квартале продолжали больше всего расти розничные гривневые кредиты: +6.6% за квартал и +33.2% г/г. Потребительское кредитование остается самым доходным сегментом для банков благодаря высокому спросу”, – говорится в сообщении.
Постепенно происходит дедолларизация кредитного портфеля.
Благодаря новому кредитованию доля чистых валютных кредитов в кредитном портфеле физлиц сократилась на 0,7 п.п. и на конец июня составила лишь 5,7%.
Долларизация чистого портфеля корпоративных кредитов снизилась на 2,2 п.п. за квартал до 47,5% благодаря укреплению гривны, а также оживлению гривневого кредитования.
Улучшается и качество кредитных портфелей банков, прежде всего благодаря активному розничному кредитованию: доля неработающих кредитов в секторе уменьшилась за квартал на 0,9 п.п. до 50,8%. Продолжается приток гривневых депозитов населения и бизнеса. В течение II квартала средства населения и бизнеса в банках выросли на 2,7%.
Гривневые средства населения выросли на 5,9% за квартал и на 11,8% г/г.
Гривневые средства бизнеса выросли на 1,9% за квартал и на 8,7% г/г. Доля иностранной валюты выросла в средствах бизнеса и сократилась в средствах населения. Уровень долларизации депозитов на конец квартала составил 40,7%
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