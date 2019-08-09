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НБУ: Постепенно происходит дедолларизация кредитного портфеля

НБУ: Постепенно происходит дедолларизация кредитного портфеля

Потребительское кредитование остается самым доходным сегментом для банков благодаря высокому спросу.

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

“Во II квартале продолжали больше всего расти розничные гривневые кредиты: +6.6% за квартал и +33.2% г/г. Потребительское кредитование остается самым доходным сегментом для банков благодаря высокому спросу”, – говорится в сообщении.

Постепенно происходит дедолларизация кредитного портфеля.

Благодаря новому кредитованию доля чистых валютных кредитов в кредитном портфеле физлиц сократилась на 0,7 п.п. и на конец июня составила лишь 5,7%.

Долларизация чистого портфеля корпоративных кредитов снизилась на 2,2 п.п. за квартал до 47,5% благодаря укреплению гривны, а также оживлению гривневого кредитования.

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Улучшается и качество кредитных портфелей банков, прежде всего благодаря активному розничному кредитованию: доля неработающих кредитов в секторе уменьшилась за квартал на 0,9 п.п. до 50,8%. Продолжается приток гривневых депозитов населения и бизнеса. В течение II квартала средства населения и бизнеса в банках выросли на 2,7%.

Гривневые средства населения выросли на 5,9% за квартал и на 11,8% г/г.

Гривневые средства бизнеса выросли на 1,9% за квартал и на 8,7% г/г. Доля иностранной валюты выросла в средствах бизнеса и сократилась в средствах населения. Уровень долларизации депозитов на конец квартала составил 40,7%

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По материалам Finance.UA
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