Samsung представил 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов

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Компания Samsung представила первый в мире фотосенсор для смартфонов, разрешение которого превышает 100 Мп.
Сенсор рекордного для отрасли разрешения совместно разработан специалистами Samsung и Xiaomi. И сейчас нет уже никаких сомнений, что именно Xiaomi Mi Mix 4 станет первым смартфоном, в котором найдет применение эта разработка.
Сенсор называется Samsung ISOCELL Bright HMX, его разрешение составляет 108 Мп, а снимка, созданного с его помощью, — 12032х9024 пикселей, что сопоставимо с высококачественными зеркальными камерами. Сенсор формата 1/1,33 дюйма (впервые в смартфонах).
Новая 108-Мп модель поддерживает фирменную технологию Tetracell, обеспечивающую возможность объединять соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона. В этом режиме (после объединения пикселей) разрешение готового снимка составит 27 Мп. Также сенсор поддерживает технологию Smart-ISO для автоматического подбора «правильного» значения светочувствительности в зависимости от окружения и позволяет вести запись роликов 6K (6016х3384 пикселей) со скоростью 30 к/с.
Совершенно очевидно, что смартфон с такими камерами будет нуждаться в больших объемах флэш-памяти, поскольку размер фотографий неизбежно возрастет. Предполагается, что снимок, сделанный в полном разрешении, будет весить около 19 МБ.
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