Стало известно, сколько украинцы с начала года уплатили транспортного налога

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В этом году физические лица уплатили почти 90 млн грн транспортного налога. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
“По состоянию на 1 августа физические лица в 2019 году уплатили транспортного налога — 89,7 млн грн”, — говорится в ответе.
Напомним, в этом году физические лица уплатили почти 600 млн грн налога на недвижимое имущество.
Налогоплательщикам начали поступать электронные письма от имени Государственной фискальной службы Украины с вложениями, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В каких случаях водители обязаны показывать удостоверениеВчера, 13:00 - 100711 12
В Украине появился новый бренд смартфонов09.08.2019, 18:30 - 36607 10
Украинцы массово покупали дешевую валюту в июлеВчера, 19:15 - 2219 5
Украина заработала на экспорте электроэнергии $210 миллионовВчера, 07:05 - 633 5
Пешеходные переходы в Украине оборудуют новой технологией4 ч. назад - 934 4
В каких случаях водители обязаны показывать удостоверениеВчера, 13:00 - 100711 12
Что входит в пенсионный стаж и какие документы его подтверждаютВчера, 16:00 - 81641 2
Сколько платят пенсионерам, желающим работатьВчера, 21:01 - 6436
Розенко сообщил, какой размер минимальной пенсии можно устанавливать в 2020 годуВчера, 17:55 - 2656 2
Сколько стоят двухуровневые квартиры в КиевеВчера, 14:03 - 2565 3
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 500
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 805
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)07.08.2019, 12:10 - 574 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 6777 1
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 2169