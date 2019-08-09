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Стало известно, сколько украинцы с начала года уплатили транспортного налога

Стало известно, сколько украинцы с начала года уплатили транспортного налога

В этом году физические лица уплатили почти 90 млн грн транспортного налога. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

“По состоянию на 1 августа физические лица в 2019 году уплатили транспортного налога — 89,7 млн грн”, — говорится в ответе.

Напомним, в этом году физические лица уплатили почти 600 млн грн налога на недвижимое имущество.

Налогоплательщикам начали поступать электронные письма от имени Государственной фискальной службы Украины с вложениями, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла.

По материалам УНН
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