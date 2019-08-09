Goldman Sachs: торговая война с Китаем приведет США к рецессии

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Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год). К такому мнению пришли аналитики из Goldman Sachs Group Inc.
Goldman Sachs заявил, что понизил свой прогноз по росту экономики США на четвертый квартал на 20 базисных пунктов до 1,8% на фоне более значительного, чем ожидалось, влияния торговой войны. “В целом, мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на темпы экономического роста”, — говорится в сообщении банка.
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