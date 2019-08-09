В Украине импорт свинины превышает экспорт в 10 раз

В январе-июле 2019 года Украина импортировала 13,5 тыс. тонн свинины общей стоимостью 25,7 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Так, главным поставщиком свинины в Украину была Польша. Из Польши Украина импортировала свинины на 12,4 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Германии. В январе-апреле Украина завезла из Германии свинины на 5 млн долл.

На третьем месте – Нидерланды. За 7 месяцев этого года Украина импортировала из Нидерландов свинины на 2,6 млн долл.

В то же время, в январе-июле Украина поставила на экспорт всего 1,1 тыс. тонн свинины общей стоимостью 2,6 млн долл.

Таким образом, импорт свинины превышает экспорт в 10 раз (в денежном выражении).

Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.

В частности, в прошлом году потребление свинины в странах ЕС составило 45 кг на душу населения, в Китае – 40 кг, в России – 30 кг, а в Украине – всего 15 кг.

Параллельно, цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового бума специалисты называют эпидемию АЧС, а также увеличение объемов импорта свинины из-за рубежа.