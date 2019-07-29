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После введения техосмотра авто 90% ввезенных б/у иномарок не смогут его пройти - эксперт

После введения техосмотра авто 90% ввезенных б/у иномарок не смогут его пройти - эксперт

В случае введения в Украине обязательного техосмотра личного автотранспорта, до 90% ввезенных в страну б/у иномарок не смогут его пройти.

Такое мнение высказал глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и автодилеров Олег Назаренко.

По его словам, введение обязательного техосмотра несет в себе большие коррупционные риски.

Назаренко напомнил, что Украина в 2014 году, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, взяла на себя обязательство в течение 5 лет ввести обязательный техосмотр легковых и грузовых автомобилей.

“Я прогнозирую, что 80-90% б/у иномарок в Украине этот техосмотр, если он будет честным, а не торговля талончиками, просто не пройдут. В них, например, повырезали катализаторы, а акцент делается, в соответствии с директивами ЕС, даже не на безопасность автомобиля, а на экологичность”, – пояснил он.

По словам эксперта, такие автомобили, теоретически, не должны допускаться на украинские дороги.

По материалам Обозреватель
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