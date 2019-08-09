Снижение учетной ставки не повлияло на доходность депозитов населения - Нацбанк

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Снижение уровня учетной ставки в Украине почти не отразилось на доходности гривневых депозитов населения сроком на 1 год.
Об этом сообщают в Национальном банке Украины.
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«В апреле-июле НБУ дважды снижал учетную ставку, однако ставки по 12-месячным гривневым депозитам физических лиц на это почти не отреагировали и оставались близкими к 15,5% годовых», – сообщили в НБУ.
Там отмечают, что доходность валютных депозитов при этом установила новый исторический минимум – 3,1% годовых.
Напомним, что 18 июля Нацбанк снизил учетную ставку с 17,5% до 17% годовых.
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