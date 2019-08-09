Нацбанк прогнозирует высокие прибыли банковской системы

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По данным НБУ, во II квартале возобновился рост банковских активов, прежде всего благодаря ускорению розничного кредитования.
В I полугодии чистая прибыль банковского сектора составила 31 млрд грн. Это в 3,8 раза выше г/г и больше, чем прибыль за весь 2018 год. Почти 60% прибыли сектора сформировал ПриватБанк. Из 76 платежеспособных прибыльными были 66 банков. Их прибыль составила 31,9 млрд грн.
НБУ ожидает, что начатый цикл снижения ставок будет положительно влиять на прибыльность банков, поскольку стоимость фондирования снизится, а высокий спрос в розничном сегменте поддержит высокие ставки по потребительским кредитам.
“Темпы роста депозитов хотя и сократятся, но останутся достаточными для поддержки кредитования, прежде всего розничного. НБУ подтверждает свои предыдущие ожидания роста чистого гривневого розничного кредитного портфеля на уровне более 30% г/г”, – констатирует Нацбанк.
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