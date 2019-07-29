Украинскую ГТС могут передать частным компаниям - Коболев

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев сообщил о том, что президент Владимир Зеленский в Турции дал очень важный сигнал частному бизнесу – закон о концессиях, который упростит сотрудничество государства с инвесторами.

Об этом Андрей Коболев написал на свой странице в Facebook.

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По его словам, в таком случае “функционирование нашей ГТС после отделения оператора становится более вероятным“.

“Мы неоднократно говорили о перспективности передачи управления нашей ГТС консорциуму международной компании, особенно, если Газпром займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту. Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов еще раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук“, – заявил Коболев.

Поэтому особенно важно сейчас грамотно и без ошибок закончить проведение анбандлингу по оптимальной модели ISO, над которой власти работали последние годы. Только эта модель обеспечит возможность в дальнейшем защищать интересы Украины в судах против Газпрома и при этом полностью выполнить требования европейской газовой директивы.