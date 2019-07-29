Украина может обойтись без импорта газа - Коболев

«Нафтогаз» и другие производители могут добывать столько газа, сколько нужно Украине, и обойтись без его импорта.

Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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«Это возможно. По двум причинам: из-за увеличения собственной добычи и, прежде всего, за счет значительного сокращения потребления. Это наш основной ресурс для сокращения импорта газа», – отметил он.

По его мнению, главная стратегия заключается в сокращении потребления домохозяйствами.

«Пока мы потребляем в среднем вдвое больше энергии для отопления, чем польские домохозяйства. Но если мы будем двигаться вперед, Украина станет экспортером газа», – подчеркнул глава «Нафтогаза».