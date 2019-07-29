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Еще в одном городе введут е-билет в маршрутках

Еще в одном городе введут е-билет в маршрутках

В Ужгороде введут электронный билет в маршрутках.

Система должна заработать через несколько месяцев.

Как будет действовать е-билет:

  • в маршрутках можно будет рассчитаться любой банковской картой,
  • приложением смартфона, использовав QR-код.

Где купить билет – в любом заведении, где есть терминалы (1280 штук).

Уже на следующей неделе в маршрутках планируют установить 30 валидаторов.

Справка Finance.ua

  • Стоимость проезда в маршрутках Ужгорода в мае выросла до 7 гривен.
  • До этого стоимость проезда в маршрутках областного центра Закарпатья составляла 5 гривен.
По материалам Finance.UA
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