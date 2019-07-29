Еще в одном городе введут е-билет в маршрутках

В Ужгороде введут электронный билет в маршрутках.

Система должна заработать через несколько месяцев.

Как будет действовать е-билет:

в маршрутках можно будет рассчитаться любой банковской картой,

приложением смартфона, использовав QR-код.

Где купить билет – в любом заведении, где есть терминалы (1280 штук).

Уже на следующей неделе в маршрутках планируют установить 30 валидаторов.

Справка Finance.ua

Стоимость проезда в маршрутках Ужгорода в мае выросла до 7 гривен.