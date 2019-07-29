Еще в одном городе введут е-билет в маршрутках

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В Ужгороде введут электронный билет в маршрутках.
Система должна заработать через несколько месяцев.
Как будет действовать е-билет:
Где купить билет – в любом заведении, где есть терминалы (1280 штук).
Уже на следующей неделе в маршрутках планируют установить 30 валидаторов.
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