Представлены первые в мире очки дополненной реальности для пловцов

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Компания Form выпустила первую в мире гарнитуру дополненной реальности для пловцов Swim Goggles.
Гарнитура выполнена в виде очков для плавания и внешне не отличается от них. Тем не менее, внутри гаджета скрыта начинка от профессионального фитнес трекера. В один из окуляров встроен прозрачный дисплей, на который выводится информация о тренировке. Подсчитывается как общая информация, вроде пройденной дистанции, количества преодоленных бассейнов и времени прохождения круга, так и более подробная статистика – количество взмахов руки, количество сожженных калорий и так далее.
За обработку информации отвечает компактный вычислительный блок, спрятанный в правом окуляре. Аккумулятор блока обеспечивает гарнитуре 16 часов работы на одной зарядке.
По словам разработчиков, для профессиональных пловцов трекер, выполненный в формате AR-очков намного предпочтительнее традиционного смарт-браслета на запястье. Умные наручные трекеры для пловцов, как правило, вообще не имеют дисплея, так что ознакомиться со статистикой спортсмен может лишь на суше, синхронизировав браслет со смартфоном. Модели же, которые имеют дисплей, все равно не слишком удобны – пловцу приходится сбиваться с ритма, чтобы взглянуть на запястье.
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