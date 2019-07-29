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Международное энергетическое агентство понизило прогноз по спросу на нефть

Международное энергетическое агентство понизило прогноз по спросу на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) снова понизило прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 1,1 млн б/с.

Это следует из августовского отчета, опубликованного на сайте организации.

Общий объем спроса на 2019 год также ожидается на уровне 100,4 млн б/с. Поставки нефти из стран, не входящих в Организацию стран–экспортеров нефти (ОПЕК), в 2019 году вырастут на 1,9 млн б/с, в 2020-м — на 2,2 млн б/с.

Перспективы своего прогноза по добыче МЭА называет «хрупкими»: есть вероятность как изменений в сторону дальнейшего понижения, так и повышения прогноза. Текущая оценка была составлена на фоне напряженности в Персидском заливе, которая «остается высокой», а также торгового противостояния США и Китая.

По материалам Коммерсантъ
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