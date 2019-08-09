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Пешеходные переходы в Украине оборудуют новой технологией

Пешеходные переходы в Украине оборудуют новой технологией

В Полтавской области впервые в Украине пешеходные переходы начали оснащать небольшими фонариками, которые приклеиваются на асфальт. Это должно значительно сократить количество ДТП с пешеходами.

В центре устройства находится солнечная батарея, которая питает аккумулятор. Ночью они светятся и мигают, тем самым указывая водителям на пешеходный переход.

Дорожники Полтавщины монтируют фонари сейчас главным образом на пешеходных переходах в селах (например, возле школ и детских садов) и в тех местах, где чаще всего происходят ДТП с участием пешеходов. Полиция утверждает, что благодаря этому количество ДТП с пешеходами снижается в 2 раза.

На данный момент в Полтавской области фонари получили уже 70 пешеходных переходов. И на этом местные власти не планируют останавливаться.

Что касается цены, то оборудование для одного пешеходного перехода (6 фонарей) стоит 16 000 грн. Срок службы – 5 лет.

По материалам autonews.ua
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