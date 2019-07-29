В Пенсионном фонде сообщили количество пенсионеров с пенсией более 10 тыс. гривен

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 июля 2019 года пенсии более 10 тыс. грн в Украине получают 237,7 тыс. человек.

Общее число пенсионеров в стране – 11 349 912 человек.

Средний размер пенсии по Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составил 3005,96 грн.

Пенсию более 10 тыс грн получают не более 2% граждан, средний размер – 12 800 грн. От 5 до 10 тыс. грн – 9% людей, средний размер 6700 грн.

От 1500 до 2000 грн получает самое большое количество пенсионеров – 42%.

По видам назначенных пенсий численность пенсионеров:

по возрасту – 8595,8 тыс. лиц;

по инвалидности – 1417,5 тыс. лиц;

в случае потери кормильца – 628,8 тыс. лиц;

по выслуге лет – 623,3 тыс. лиц;

социальные пенсии – 81,2 тыс. лиц;

пожизненное денежное содержание;