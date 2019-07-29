0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

В Пенсионном фонде сообщили количество пенсионеров с пенсией более 10 тыс. гривен

В Пенсионном фонде сообщили количество пенсионеров с пенсией более 10 тыс. гривен

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 июля 2019 года пенсии более 10 тыс. грн в Украине получают 237,7 тыс. человек.

Общее число пенсионеров в стране – 11 349 912 человек.

Карты для хранения денег

  • Средний размер пенсии по Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составил 3005,96 грн.

Пенсию более 10 тыс грн получают не более 2% граждан, средний размер – 12 800 грн. От 5 до 10 тыс. грн – 9% людей, средний размер 6700 грн.

От 1500 до 2000 грн получает самое большое количество пенсионеров – 42%.

По видам назначенных пенсий численность пенсионеров:

  • по возрасту – 8595,8 тыс. лиц;
  • по инвалидности – 1417,5 тыс. лиц;
  • в случае потери кормильца – 628,8 тыс. лиц;
  • по выслуге лет – 623,3 тыс. лиц;
  • социальные пенсии – 81,2 тыс. лиц;
  • пожизненное денежное содержание;
  • судьи в отставке – 3,3 тыс. человек.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.