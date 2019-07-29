В Пенсионном фонде сообщили количество пенсионеров с пенсией более 10 тыс. гривен

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По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 июля 2019 года пенсии более 10 тыс. грн в Украине получают 237,7 тыс. человек.
Общее число пенсионеров в стране – 11 349 912 человек.
Пенсию более 10 тыс грн получают не более 2% граждан, средний размер – 12 800 грн. От 5 до 10 тыс. грн – 9% людей, средний размер 6700 грн.
От 1500 до 2000 грн получает самое большое количество пенсионеров – 42%.
По видам назначенных пенсий численность пенсионеров:
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