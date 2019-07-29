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Где в Украине газ самый дорогой

Где в Украине газ самый дорогой

НАК “Нафтогаз Украины” снизил отпускные цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению, до 4 653,544 грн/тыс. куб без НДС.

Это примерно на 5,14% ниже, чем в июле, когда цена составляла 4 905,675 грн/тыс. куб без НДС.

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Розничные цены на природный газ для населения по регионам также снизились, но продолжают оставаться разными и зависеть, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Где заплатят больше всего:

  • Николаев – АО «Николаевгаз» – 6789, 09 грн/тыс. куб м (против 7099, 21 грн/тыс. куб.м в июле),
  • Винницкая область – ООО «Газовик» – 6784,77 грн/тыс.куб.м (против 7094,89 грн/тыс.куб.м в июле),
  • Ровно, АО «Ровногаз» – 6783,09 грн / тыс.куб.м (против 7093,21 грн/тыс.куб.м в июле).

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Самые низкие розничные цены:

  • Киев, АО «Киевгаз» – 6166, 77 грн/тыс.куб.м (против 6476,89 грн/тыс.куб.м в июле),
  • Кременчуг, АО «Кременчуггаз» – 6176, 73 грн/тыс. куб м (против 6486,85 грн/тыс.куб.м в июле),
  • Харьков, АО «Харьковгоргаз» – 6235,41 грн/тыс. куб м (против 6545,53 грн/тыс.куб.м в июле).
По материалам Finance.UA
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