Вложения в мировой финтех сократились

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Инвестирование в финансовые технологии в мире резко замедлилось. В первом полугодии 2019 года количество сделок в секторе сократилось со $120 млрд до $37,9 млрд (в сравнении с 2018 годом).
Об этом сообщается в отчете KPMG.
Аналитики компании заверили, что спад будет кратковременным. Подчеркивая, что на ближайшее время в мире ожидается завершение нескольких сделок по слиянию и поглощению (M&A):
В Украине насчитали более 100 финтех-компаний
В первой половине 2019 года из всей массы сделок в финтехе выделили несколько крупнейших поглощений:
Расширяется география инвестиций: сделки инициировались во Франции, Аргентине, Канаде, Китае, Германии и США. В Соединенных Штатах в первом полугодии 2019-го всего было заключено сделок на $18,3 млрд, в Европе — на $13,2 млрд., а Азии — на $3,6 млрд.
Украинский рынок финтеха, по мнению экспертов, имеет значительный нереализованный потенциал.
«Он находится на начальной стадии и пока имеет значительный нереализованный потенциал. В течение 2018 появился лишь 21 стартап. Однако в 2019 году НБУ ввел своеобразный sand-box и разработал дорожную карту для введения PSD2. Это будет стимулировать рынок к развитию», — считает заместитель директора, рынок инвестиций и капитала, KPMG в Украине Андрей Усенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
О чем свидетельствует подпись водителя в постановлении о нарушении ПДД - решение ВСВчера, 19:20 - 56807 13
Газ подорожает осенью и украинцам сразу пересчитают платежки - эксперт12 ч. назад - 3991 11
НБУ с начала года купил на межбанке $3 миллиарда11 ч. назад - 473 7
У Зеленского анонсировали нововведения для ФЛП4 ч. назад - 2318 5
Нацполиция расследует миллиардные махинации на строительстве Большой Окружной дороги11 ч. назад - 794 4
Американский банк простил клиентам все долги9 ч. назад - 6179 1
Газ подорожает осенью и украинцам сразу пересчитают платежки - эксперт12 ч. назад - 3991 11
В «Борисполе» назвали самые пунктуальные авиакомпании в июлеВчера, 20:01 - 2864 1
В НБУ назвали три причины рекордного укрепления гривны к доллару8 ч. назад - 2486 1
У Зеленского анонсировали нововведения для ФЛП4 ч. назад - 2318 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS6 ч. назад - 136
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)Вчера, 12:10 - 477
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)Позавчера, 12:10 - 367 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5895
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1930