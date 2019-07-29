Вложения в мировой финтех сократились

Инвестирование в финансовые технологии в мире резко замедлилось. В первом полугодии 2019 года количество сделок в секторе сократилось со $120 млрд до $37,9 млрд (в сравнении с 2018 годом).

Об этом сообщается в отчете KPMG.

Аналитики компании заверили, что спад будет кратковременным. Подчеркивая, что на ближайшее время в мире ожидается завершение нескольких сделок по слиянию и поглощению (M&A):

приобретение компании Worldpay компанией Fidelity — $43 млрд;

покупка компании First Data компанией Fiserv — $22 млрд;

слияние компании Global Payments с компанией Total System Services — $21,5 млрд.

В Украине насчитали более 100 финтех-компаний

В первой половине 2019 года из всей массы сделок в финтехе выделили несколько крупнейших поглощений:

выкуп компании Dun&Bradstreet за $6,9 млрд с США ;

; выкуп компании Concardis за $6 млрд в Германии;

выкуп компании eFront за $1,3 млрд во Франции.

Расширяется география инвестиций: сделки инициировались во Франции, Аргентине, Канаде, Китае, Германии и США. В Соединенных Штатах в первом полугодии 2019-го всего было заключено сделок на $18,3 млрд, в Европе — на $13,2 млрд., а Азии — на $3,6 млрд.

Украинский рынок финтеха, по мнению экспертов, имеет значительный нереализованный потенциал.

«Он находится на начальной стадии и пока имеет значительный нереализованный потенциал. В течение 2018 появился лишь 21 стартап. Однако в 2019 году НБУ ввел своеобразный sand-box и разработал дорожную карту для введения PSD2. Это будет стимулировать рынок к развитию», — считает заместитель директора, рынок инвестиций и капитала, KPMG в Украине Андрей Усенко.