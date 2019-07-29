Стало известно, когда стартует экспериментальная доставка пенсий через Ощадбанк

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Эксперимент по доставке пенсий через отделения Ощадбанка может стартовать в октябре 2019 года.
Об этом пишет Сегодня со ссылкой на слова главы Пенсионного фонда Евгения Капинуса, который комментировал заявление гендиректора “Укрпочты” Игоря Смелянского о необходимости увеличить тариф на эту услугу.
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“На сегодня правительством принято решение, что будет проводиться эксперимент по предоставлению услуг через отделения Ощадбанка. Банк будет привлекать организацию, которая будет выполнять непосредственно доставку”, – сказал он.
Капинус добавил, что соответствующее решение Кабинета министров уже принято, проводятся подготовительные мероприятия, готовятся все документы.
“Мы надеемся, что где-то с октября он начнет работать”, – подчеркнул глава ПФ.
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