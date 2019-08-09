Apple выпустит лимитированную серию iPhone

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Лимитированная версия iPhone будет иметь доступ к корневому коду системы.
Компания имеет целью получать уведомления о новых уязвимостях в iOS, которые будут находить разработчики «со стороны».
Чтобы купить один экземпляр такого iPhone, необходимо иметь соответствующую репутацию. Кроме этого, владелец должен обладать подтвержденным опытом высококачественных исследований на любой платформе.
В новых iPhone разработчики не получат аналогичный уровень доступа к исходному коду iOS, как у сотрудников Apple. Первые версии iPhone для программистов должны появиться на рынке не ранее 2020-го.
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