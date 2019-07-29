Минрегион увеличит количество контейнеров для мусора на улицах

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Минрегионстрой предлагает пересмотреть нормы по обеспеченности общественных мест надлежащим количеством современных урн и контейнеров для мусора.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
«Вопрос сбора мусора в городах сегодня очень актуален. Сейчас мы существенно пересматриваем ГСН по благоустройству, в частности, обеспеченности надлежащим количеством современных контейнеров и урн на улицах. Чтобы контейнеры и урны были в достаточном количестве. Чтобы люди не бродили по улицам в поисках хоть какой-то урны, которая окажется переполнена, потому что других поблизости нет», – сказал он.
По словам Льва Парцхаладзе, в этом вопросе очень важно изучить и проанализировать существующий европейский опыт. «Нам не надо далеко ходить, есть идеальные примеры такого внедрения в Европе. Просто бери и делай», – добавил замминистра.
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