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Минрегион увеличит количество контейнеров для мусора на улицах

Минрегион увеличит количество контейнеров для мусора на улицах

Минрегионстрой предлагает пересмотреть нормы по обеспеченности общественных мест надлежащим количеством современных урн и контейнеров для мусора.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

«Вопрос сбора мусора в городах сегодня очень актуален. Сейчас мы существенно пересматриваем ГСН по благоустройству, в частности, обеспеченности надлежащим количеством современных контейнеров и урн на улицах. Чтобы контейнеры и урны были в достаточном количестве. Чтобы люди не бродили по улицам в поисках хоть какой-то урны, которая окажется переполнена, потому что других поблизости нет», – сказал он.

По словам Льва Парцхаладзе, в этом вопросе очень важно изучить и проанализировать существующий европейский опыт. «Нам не надо далеко ходить, есть идеальные примеры такого внедрения в Европе. Просто бери и делай», – добавил замминистра.

Справка Finance.ua

  • Украина попала в десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя по версии агентства 24/7 Wall Street.
  • Штрафы за мусор в Украине вырастут втрое. Правительство хочет значительно усилить ответственность украинцев, которые до сих пор не подписали договора с компаниями, занимающимися утилизацией отходов.
  • Если сейчас можно получить штраф в пределах 170-340 грн., то по новым порядкам аналогичный проступок обойдется нарушителю в 510-850 грн.
По материалам Finance.UA
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