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Британцы планируют упростить выдачу виз для ученых

Британцы планируют упростить выдачу виз для ученых

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует упростить миграционную политику.

В Британию хотят пригласить побольше ученых и для этого планируется упростить порядок выдачи виз для них.

Упрощенный порядок получения виз может заработать до конца 2019 года.

Ускоренное получение виз для научной деятельности в Великобритании будет создано для ученых и исследователей высокого уровня, в частности, из сферы естественных наук, инженерных и технических специальностей, для перспективных победителей математических конкурсов и лиц, получивших международно признанные гранты.

Справка Finance.ua

Типы визы в Великобританию (оформление и цена)

  • Туристическая виза “General Visitor” (срок действия визы – от 6 месяцев до 5 лет) – 150 евро.

Оформление от 3 до 21 рабочего дня.

  • Гостевая виза “Family Visitor” (срок действия визы – от 6 месяцев до 5 лет) – 150 евро.

Оформление от 3 до 21 рабочего дня.

  • Рабочие визы (“Tier 1”, “Tier 2”, “Tier 5”) от 3 до 21 дней – 400 евро.
По материалам Finance.UA
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