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ГФС подсчитала количество сертификатов для экспорта товара в ЕС

ГФС подсчитала количество сертификатов для экспорта товара в ЕС

Таможни ГФС в Украине выдали почти 63,9 тыс. шт. сертификатов EUR.1 за январь-июль 2019 года.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба на своей странице в Facebook.

Для поддержки экспорта товаров украинского происхождения и обеспечения выполнения международных обязательств Украины в рамках соглашений о свободной торговле, заключенных со странами Европейского Союза, Европейской ассоциации свободной торговли (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн), Черногорией, таможни ГФС обеспечивают выдачу сертификатов по перевозке формы EUR.1.

Наибольшее количество сертификатов выдано в Польшу – 19,5 тыс. шт., или 31%.

Как отмечается, в Германию ГФС выдала 7,8 тыс. шт., или 12%, Румынию – почти 3,7 тыс. шт., или 6%, Италию – 3,2 тыс. шт., или 5%, Венгрию – почти 3 тыс. шт., или 4%.

Среди таможен лидерами по выдаче сертификатов является Львовская таможня – 7683 шт., Закарпатская – 4913 шт., Днепропетровская – 4524 шт., Житомирская – 4050 шт., Одесская – 3828 шт., Харьковская – 3954 шт.

В целом за последние три года таможнями ГФС выдано 276, 9 тыс. шт. сертификатов EUR.1.

По материалам Finance.UA
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