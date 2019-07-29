5.11.19 состоится конференция «Банковский сектор: зоны риска»

Несмотря на некоторую стабилизацию на финансовом рынке, многие риски для ведения банковского бизнеса все еще неизбежны. При этом мировые тенденции также не дают расслабиться банкам, а новые требования к комплаенсу и финмониторингу все больше усложняют взаимоотношения с клиентами.

Обсудить эти и другие актуальные проблемы можно будет 5 ноября на конференции «Банковский сектор: зоны риска». Мероприятие пройдет в отеле «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко/ул.Пушкинская, 5-7/29).

Программа мероприятия доступна по ссылке .

Дата проведения: 5 ноября 2019 года

Время проведения: 10:3018:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29)

Организатор: ЮК «Амбер»

Генеральный медиапартнер: газета «Юридическая практика»

На конференции обсудят такие вопросы:

Финансовый мониторинг и комплаенс: риск уместен.

Подводные камни кредитования.

Особенности WCC в банковском секторе.

По всем вопросам обращайтесь на e-mail: delivery@pravo.ua.