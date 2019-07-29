5.11.19 состоится конференция «Банковский сектор: зоны риска»

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Несмотря на некоторую стабилизацию на финансовом рынке, многие риски для ведения банковского бизнеса все еще неизбежны. При этом мировые тенденции также не дают расслабиться банкам, а новые требования к комплаенсу и финмониторингу все больше усложняют взаимоотношения с клиентами.
Обсудить эти и другие актуальные проблемы можно будет 5 ноября на конференции «Банковский сектор: зоны риска». Мероприятие пройдет в отеле «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко/ул.Пушкинская, 5-7/29).
Программа мероприятия доступна по ссылке.
Дата проведения: 5 ноября 2019 года
Время проведения: 10:3018:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29)
Организатор: ЮК «Амбер»
Генеральный медиапартнер: газета «Юридическая практика»
На конференции обсудят такие вопросы:
По всем вопросам обращайтесь на e-mail: delivery@pravo.ua.
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