0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 138 0

Убыток харьковского метро после повышения тарифа увеличился вдвое

Убыток харьковского метро после повышения тарифа увеличился вдвое

С января по июнь 2019 года убыток КП “Харьковский метрополитен” составил 54 млн грн.

Об этом сообщили в “Харьковском антикоррупционном центре”.

Читайте также: Метро Киева откажется от зеленых карточек

По данным “ХАЦ”, в первом полугодии 2018 года убыток предприятия составил 27 млн ​​грн.

При этом, в 2018 году стоимость проезда в харьковском метро повысили на 25%, с 4 до 5 гривен (в марте). В 2019 году повысили стоимость проезда сразу на 60%, с 5 до 8 гривен (с 7 февраля).

“Харьковский метрополитен – единственное городское коммунальное транспортное предприятие, которое после повышения стоимости проезда в 2019 году увеличило убыток”, – говорится в сообщении.

Обоим троллейбусным депо и обоим трамвайным депо повышение стоимости проезда в 2019 году, позволило сократить убытки, а некоторым даже выйти в прибыль.

По материалам depo.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.