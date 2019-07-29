Убыток харьковского метро после повышения тарифа увеличился вдвое

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С января по июнь 2019 года убыток КП “Харьковский метрополитен” составил 54 млн грн.
Об этом сообщили в “Харьковском антикоррупционном центре”.
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По данным “ХАЦ”, в первом полугодии 2018 года убыток предприятия составил 27 млн грн.
При этом, в 2018 году стоимость проезда в харьковском метро повысили на 25%, с 4 до 5 гривен (в марте). В 2019 году повысили стоимость проезда сразу на 60%, с 5 до 8 гривен (с 7 февраля).
“Харьковский метрополитен – единственное городское коммунальное транспортное предприятие, которое после повышения стоимости проезда в 2019 году увеличило убыток”, – говорится в сообщении.
Обоим троллейбусным депо и обоим трамвайным депо повышение стоимости проезда в 2019 году, позволило сократить убытки, а некоторым даже выйти в прибыль.
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