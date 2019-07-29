Marriott построит самый высокий в мире модульный отель за 90 дней (видео)

В Нью-Йорке гостиничный гигант Marriott построит самый высокий в мире модульный отель-небоскреб высотой в 26 этажей.

Здание возведут с рекордной скоростью – всего за 3 месяца, и обойдется строительство на 30% дешевле, чем в среднем обходятся подобные здания – в $70 млн против привычных $100 млн.

Во всем мире растет спрос на строительство, и при этом наблюдается острая нехватка квалифицированной рабочей силы. Поэтому ведущие компании ищут новые технологии, которые помогут сделать процесс строительства более эффективным

Новый отель AC NoMad будет не обычным домом, а модульным. Это означает, что модули-этажи изготовят отдельно и соберут на месте, как конструктор Lego.

Правда, из-за больших размеров доставка этих модулей должна осуществляться только ночью, когда улицы Нью-Йорка могут вместить габаритные грузы.

При этом модули приедут в Нью-Йорк уже почти готовые к заселению – например, в номерах уже будут кровати и освещение, а в ванных комнатах – сантехника.

«Мы хотели показать, что модульный дом может стать чем-то большим, чем просто демонстрация эффективности производственного процесса», – заявил Дэнни Форстер, владелец фирмы, проектировавшей инновационный небоскреб.