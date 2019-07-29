Индекс ожиданий деловой активности в июле составил 52,4 - Нацбанк (таблица)

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За июль 2019 года бизнес высоко оценивал результаты операционной деятельности – объемов производства, объемов строительных работ, товарооборота и объемов предоставляемых услуг.
Для расчета индекса Нацбанк провел опрос 106 предприятий различных отраслей экономики.
Так, индекс деловой активности в июле составил 52,4 (нейтральным считается индекс на уровне 50, а все, что выше, считается положительным).
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Результаты опроса:
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