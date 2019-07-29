Индекс ожиданий деловой активности в июле составил 52,4 - Нацбанк (таблица)

За июль 2019 года бизнес высоко оценивал результаты операционной деятельности – объемов производства, объемов строительных работ, товарооборота и объемов предоставляемых услуг.

Для расчета индекса Нацбанк провел опрос 106 предприятий различных отраслей экономики.

Так, индекс деловой активности в июле составил 52,4 (нейтральным считается индекс на уровне 50, а все, что выше, считается положительным).

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Результаты опроса:

Большинство респондентов ожидали улучшения экономического состояния своих предприятий по сравнению с предыдущим месяцем – индекс ожиданий деловой активности в целом по экономике составил 52,4.