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Прибыль по итогам полугодия получили 86% банков Украины

Прибыль по итогам полугодия получили 86% банков Украины

Из 76 работающих в Украине банков по итогам января-июня прибыль получили 66, по данным Национального банка Украины.

Наибольшую прибыль получили ПриватБанк – 18,3 млрд грн., Райффайзен Банк Аваль – 2,4 млрд грн., Укрсиббанк – 1,5 млрд грн., ПУМБ – 1,3 млрд грн. и ОТП Банк – 1,3 млрд грн.

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Напомним, что работающие банки Украины в январе-июне 2019 г. получили 31 млрд грн. прибыли, что в 4 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

По материалам МинПром
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