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Нацбанк назвал 10 убыточных банков за первое полугодие

Нацбанк назвал 10 убыточных банков за первое полугодие

По итогам первого полугодия десять банков зафиксировали убытки.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

К убыточным банкам относятся:

  • Укрсоцбанк (-473,2 млн грн),
  • Сбербанк (-297,7 млн грн),
  • Кредит Днепр (-35,8 млн грн),
  • Мисто Банк (-22 млн грн),
  • Правекс банк (-20,2 млн грн),
  • Коимнвестбанк (-19,6 млн грн),
  • Скай Банк (-18 млн грн),
  • Альпари Банк (-11,3 млн грн),
  • Юнекс Банк (-4,7 млн грн),
  • Украинский капитал (-3,9 млн грн).

Напомним, по данным НБУ, банковская система за первое полугодие получила прибыль 31 млрд грн (тогда как за аналогичный период прошлого года – 8,3 млрд грн, за весь 2018 год – 22,3 млрд грн; в июне 2019 года – 7,6 млрд грн).

Из 76 платежеспособных на 1 июля 2019 г. банков 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 31,9 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на 0,9 млрд грн.

За 2018 год убыточными были 14 из 77 действующих на тот момент банков. Прибыль в первом полугодии была сформирована в основном ПриватБанком (18,3 млрд грн) и группой банков с иностранным капиталом (9 млрд грн).

Доходы банков за 6 месяцев-2019 года выросли на 31% – до 121 млрд грн, в т.ч. процентные доходы увеличились на 16% до 76,5 млрд грн, комиссионные доходы – на 23% до 29,1 млрд грн, результат от переоценки стал положительным – на уровне 10,4 млрд грн (за 6 месяцев-2018 был “минус” 2,15 млрд грн).

Расходы банков выросли на 7% – до 90 млрд грн, в т.ч. процентные расходы – на 12% до 37,1 млрд грн, комиссионные расходы – на 40% до 8,3 млрд грн, административные расходы – на 19% до 29,6 млрд грн, а отчисления в резервы сократились на 31% до 6,4 млрд грн.

Как отмечал Нацбанк, высокую динамику роста процентных доходов обусловили ​​следующие факторы: высокий спрэд между процентными ставками по активам и обязательствам банков в розничном сегменте и значительный спрос на розничные кредиты. Рост комиссионного дохода обусловлен увеличением объемов безналичных платежей, а также стремительным развитием потребительского кредитования, что генерирует значительные комиссии.

По материалам Finbalance
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