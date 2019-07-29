Нацбанк назвал 10 убыточных банков за первое полугодие

По итогам первого полугодия десять банков зафиксировали убытки.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

К убыточным банкам относятся:

Укрсоцбанк (-473,2 млн грн),

Сбербанк (-297,7 млн грн),

Кредит Днепр (-35,8 млн грн),

Мисто Банк (-22 млн грн),

Правекс банк (-20,2 млн грн),

Коимнвестбанк (-19,6 млн грн),

Скай Банк (-18 млн грн),

Альпари Банк (-11,3 млн грн),

Юнекс Банк (-4,7 млн грн),

Украинский капитал (-3,9 млн грн).

Напомним, по данным НБУ, банковская система за первое полугодие получила прибыль 31 млрд грн (тогда как за аналогичный период прошлого года – 8,3 млрд грн, за весь 2018 год – 22,3 млрд грн; в июне 2019 года – 7,6 млрд грн).

Из 76 платежеспособных на 1 июля 2019 г. банков 66 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 31,9 млрд грн, что перекрыло убытки 10 банков на 0,9 млрд грн.

За 2018 год убыточными были 14 из 77 действующих на тот момент банков. Прибыль в первом полугодии была сформирована в основном ПриватБанком (18,3 млрд грн) и группой банков с иностранным капиталом (9 млрд грн).

Доходы банков за 6 месяцев-2019 года выросли на 31% – до 121 млрд грн, в т.ч. процентные доходы увеличились на 16% до 76,5 млрд грн, комиссионные доходы – на 23% до 29,1 млрд грн, результат от переоценки стал положительным – на уровне 10,4 млрд грн (за 6 месяцев-2018 был “минус” 2,15 млрд грн).

Расходы банков выросли на 7% – до 90 млрд грн, в т.ч. процентные расходы – на 12% до 37,1 млрд грн, комиссионные расходы – на 40% до 8,3 млрд грн, административные расходы – на 19% до 29,6 млрд грн, а отчисления в резервы сократились на 31% до 6,4 млрд грн.

Как отмечал Нацбанк, высокую динамику роста процентных доходов обусловили ​​следующие факторы: высокий спрэд между процентными ставками по активам и обязательствам банков в розничном сегменте и значительный спрос на розничные кредиты. Рост комиссионного дохода обусловлен увеличением объемов безналичных платежей, а также стремительным развитием потребительского кредитования, что генерирует значительные комиссии.