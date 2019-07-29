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Зеленский обещает активное развитие ИТ-сферы в ближайшие пять лет

Зеленский обещает активное развитие ИТ-сферы в ближайшие пять лет

Украина в ближайшие пять лет будет активно развивать ІТ-сферу.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

“Для вас не секрет, что Украина традиционно сильна в ІТ. Поэтому ближайшие пять лет мы много внимания будем уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора”, – отметил глава государства.

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В этом контексте он отметил роль компании lifecell на этом рынке и выразил надежду, что этот мобильный оператор будет готов принять участие в развитии на территории Украины стандартов 5G. “Конечно, это перспектива нескольких лет, но подготовку мы уже начинаем”, – сказал Зеленский.

По материалам УКРИНФОРМ
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