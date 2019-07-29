0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Минобразования назвало топ-10 самых высокооплачиваемых профессий для поступающих в заведения профтехобразования

Минобразования назвало топ-10 самых высокооплачиваемых профессий для поступающих в заведения профтехобразования

Средняя зарплата специалиста с профессионально-техническим образованием сейчас составляет не менее 7 тысяч гривен в месяц, а для некоторых профессий – от 15 до 20 тысяч гривен.

Об этом заявила гендиректор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, сообщает пресс-служба министерства.

“Украинские работодатели заинтересованы брать на работу квалифицированных выпускников, которые умеют работать с современным оборудованием и понимают особенности труда на производстве”, – подчеркнула Ирина Шумик.

Она также отметила, что уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваются профессии, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. Вместе с тем, есть дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.

В ТОП-10 профессий с высоким заработком вошли:

  • Вышкомонтажник – средний уровень зарплаты 20 тыс. гривен;
  • Машинист трубовыгибающей установки передвижной – 19 тыс. гривен;
  • Забойщик на отбойных молотках – 17 250 гривен;
  • Крановый электрик – 15 тыс. гривен;
  • Облицовщик-мраморщик – 15 тыс. гривен;
  • Шоколадник – 15 тыс. гривен;
  • Обвальщик морепродуктов – 10 тыс. гривен;
  • Главный кассир – 10 тыс. гривен;
  • Бисквитник – 9387 грн;
  • Водитель троллейбуса – 9973 грн.

“Когда мы говорим о перспективах заработка для выпускников, следует учесть сложность профессии, особенности работы и востребованность на рынке труда. Но, опять же, речь идет об усредненных, официальных показателях от работодателей, обратившихся в Службу занятости. В частном секторе, где уровень зарплаты может быть более гибким, хороший работник может зарабатывать больше специалиста с высшим образованием”, – пояснила Ирина Шумик.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минобразования
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.