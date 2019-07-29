Минобразования назвало топ-10 самых высокооплачиваемых профессий для поступающих в заведения профтехобразования

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Средняя зарплата специалиста с профессионально-техническим образованием сейчас составляет не менее 7 тысяч гривен в месяц, а для некоторых профессий – от 15 до 20 тысяч гривен.
Об этом заявила гендиректор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, сообщает пресс-служба министерства.
“Украинские работодатели заинтересованы брать на работу квалифицированных выпускников, которые умеют работать с современным оборудованием и понимают особенности труда на производстве”, – подчеркнула Ирина Шумик.
Она также отметила, что уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваются профессии, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. Вместе с тем, есть дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.
В ТОП-10 профессий с высоким заработком вошли:
“Когда мы говорим о перспективах заработка для выпускников, следует учесть сложность профессии, особенности работы и востребованность на рынке труда. Но, опять же, речь идет об усредненных, официальных показателях от работодателей, обратившихся в Службу занятости. В частном секторе, где уровень зарплаты может быть более гибким, хороший работник может зарабатывать больше специалиста с высшим образованием”, – пояснила Ирина Шумик.
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