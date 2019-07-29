Минобразования назвало топ-10 самых высокооплачиваемых профессий для поступающих в заведения профтехобразования

Средняя зарплата специалиста с профессионально-техническим образованием сейчас составляет не менее 7 тысяч гривен в месяц, а для некоторых профессий – от 15 до 20 тысяч гривен.

Об этом заявила гендиректор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, сообщает пресс-служба министерства.

“Украинские работодатели заинтересованы брать на работу квалифицированных выпускников, которые умеют работать с современным оборудованием и понимают особенности труда на производстве”, – подчеркнула Ирина Шумик.

Она также отметила, что уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваются профессии, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. Вместе с тем, есть дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.

В ТОП-10 профессий с высоким заработком вошли:

Вышкомонтажник – средний уровень зарплаты 20 тыс. гривен;

Машинист трубовыгибающей установки передвижной – 19 тыс. гривен;

Забойщик на отбойных молотках – 17 250 гривен;

Крановый электрик – 15 тыс. гривен;

Облицовщик-мраморщик – 15 тыс. гривен;

Шоколадник – 15 тыс. гривен;

Обвальщик морепродуктов – 10 тыс. гривен;

Главный кассир – 10 тыс. гривен;

Бисквитник – 9387 грн;

Водитель троллейбуса – 9973 грн.

“Когда мы говорим о перспективах заработка для выпускников, следует учесть сложность профессии, особенности работы и востребованность на рынке труда. Но, опять же, речь идет об усредненных, официальных показателях от работодателей, обратившихся в Службу занятости. В частном секторе, где уровень зарплаты может быть более гибким, хороший работник может зарабатывать больше специалиста с высшим образованием”, – пояснила Ирина Шумик.