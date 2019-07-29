1,5 млн украинцев получили больничные и декретные в I полугодии

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Фондом социального страхования Украины на протяжении первых 6 месяцев 2019 года было принято от страхователей заявлений-расчетов для финансирования материального обеспечения для более чем 1,5 млн застрахованных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
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Общая сумма средств составила 7,26 млрд гривен, что на 19,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них:
Право на материальное обеспечение от Фонда социального страхования имеют все застрахованные – граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающих в Украине. Это право возникает с наступлением страхового случая в период работы, осуществления предпринимательской и иной деятельности.
Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности, а помощи на погребение – свидетельство о смерти застрахованного лица.
Порядок получения материального обеспечения по временной потере трудоспособности и по беременности и родам от ФССУ:
1. Полученный в учреждении здравоохранения листок нетрудоспособности работник передает уполномоченному лицу на предприятии – кадровику, табельщику или бухгалтеру, для заполнения обратной стороны листка нетрудоспособности (определения страхового стажа застрахованного лица и количества дней, за которые будет предоставляться материальное обеспечение).
2. Передача листка нетрудоспособности на рассмотрение в Комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации (принимается решение о предоставлении материального обеспечения).
3. Расчет бухгалтерией страхователя (работодателя) суммы материального обеспечения и оформления заявления-расчета для получения финансирования от рабочего органа исполнительной дирекции Фонда.
4. Подача страхователем заявления-расчета в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда по месту учета и дальнейшее финансирование такого заявления путем перечисления Фондом заявленных средств на специальный счет страхователя.
5. Выплата страхователем материального обеспечения застрахованным лицам в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.
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