1,5 млн украинцев получили больничные и декретные в I полугодии

Фондом социального страхования Украины на протяжении первых 6 месяцев 2019 года было принято от страхователей заявлений-расчетов для финансирования материального обеспечения для более чем 1,5 млн застрахованных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Общая сумма средств составила 7,26 млрд гривен, что на 19,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них:

69,8% – пособие по временной потере трудоспособности (оплата по больничным),

29,9% – пособие по беременности и родам,

0,3% – помощь на погребение.

Право на материальное обеспечение от Фонда социального страхования имеют все застрахованные – граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающих в Украине. Это право возникает с наступлением страхового случая в период работы, осуществления предпринимательской и иной деятельности.

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности, а помощи на погребение – свидетельство о смерти застрахованного лица.

Порядок получения материального обеспечения по временной потере трудоспособности и по беременности и родам от ФССУ:

1. Полученный в учреждении здравоохранения листок нетрудоспособности работник передает уполномоченному лицу на предприятии – кадровику, табельщику или бухгалтеру, для заполнения обратной стороны листка нетрудоспособности (определения страхового стажа застрахованного лица и количества дней, за которые будет предоставляться материальное обеспечение).

2. Передача листка нетрудоспособности на рассмотрение в Комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации (принимается решение о предоставлении материального обеспечения).

3. Расчет бухгалтерией страхователя (работодателя) суммы материального обеспечения и оформления заявления-расчета для получения финансирования от рабочего органа исполнительной дирекции Фонда.

4. Подача страхователем заявления-расчета в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда по месту учета и дальнейшее финансирование такого заявления путем перечисления Фондом заявленных средств на специальный счет страхователя.

5. Выплата страхователем материального обеспечения застрахованным лицам в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.