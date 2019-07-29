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Соглашение с МВФ откроет доступ Украины на международные рынки капитала - НБУ

Соглашение с МВФ откроет доступ Украины на международные рынки капитала - НБУ

Новое соглашение с Международным валютным фондом облегчит доступ Украины на международные рынки капитала.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer.

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“Новая программа МВФ не так важна для Нацбанка с точки зрения того, какой объем финансирования мы бы получили. Сегодняшнего уровня резервов достаточно, чтобы сгладить колебания (курса гривны – ред.) под плавающим обменным курсом. Новая программа станет важным сигналом для других доноров. Существует перспектива получения нового финансирования от Европейского союза и Всемирного банка. Мы с большей вероятностью добьемся успеха, если у нас уже будет программа с МВФ”, – подчеркнул Сологуб, добавив, что НБУ прогнозирует около 1 млрд. долл. США в год от других крупных доноров в 2020-2021 годах.

Как пишет издание, Сологуб считает, что новое соглашение с МВФ “облегчит также доступ Украины на международные рынки капитала”.

“Доходность украинских ценных бумаг значительно снизилась. Экономика страны в хорошем состоянии, и поэтому снижение было очевидным. Но этот показатель может снизиться и далее, если мы обеспечим новую программу с МВФ, а Украина проведет структурные реформы”, – сказал он.

По материалам УНН
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