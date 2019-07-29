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Компания Amazon запустила шестиколесного робота-курьера (видео)

Компания Amazon запустила шестиколесного робота-курьера (видео)

Шестиколесные роботы доставки Amazon Scout начали доставлять первые товары в калифорнийском городе Ирвайн.

Об этом сообщается в блоге компании.

Бот-разработка компании должен решать проблему «последнего километра» – когда доставщик покидает автомобиль, чтобы разнести нескольким заказчикам в районе, в то время как машина только выбрасывает вредные вещества в воздух, мешает на улице или занимает неоправданно много времени на парковке. По замыслу, робот Scout должен сэкономить Amazon деньги на зарплаты живым курьерам. Некоторые экономические эксперты сомневались, что такие разработки оправдают себя финансово.

Среди недостатков работа называли, в частности, то, что он не поднимается по лестнице и не открывает ворот. Также, как писал журнал Wired, он может оказаться слишком милым для детей и слишком уязвимым к уличным опасностям.

В течение полугода после анонса, тестирование роботов проводили в различных погодных условиях и территориях: со свалками, скейтбордами, уличной мебелью, уборочной техникой и т.д.

Пользователей также заинтересовало, можно ли использовать работа не по назначению, в частности, доверить ему автовыгуливание собак. Параллельно с запуском в Ирвайне, Amazon продолжает тестировать Scout в других городах.

По материалам Хмарочос
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