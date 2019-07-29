Concord bank отметил свой 13-й день рождения в стиле “Baker’s Dozen”

7 августа, Concord bank отметил свой 13-й день рождения! Чтобы праздник смогли разделить все клиенты банка, в этом году впервые было решено организовать празднование приятного события и в регионах по всей Украине.

Темой дня стала “Baker’s Dozen” – на английском “дюжина пекаря” – поэтому во всех региональных отделениях клиентов и гостей в этот день угощали вкусной выпечкой и напитками: брендированными пряниками, конфетами и грузинским лимонадом, а также капкейками с шампанским для посетителей VIP-отделений.

Особенный праздник провели в центральном отделении Днепра, на улице Троицкой. Здесь гостей встречали освежающим коктейлем Апероль со сладостями, все желающие могли поучаствовать в беспроигрышной акции и гарантированно получить подарки на память от любимого банка.

Concord bank основан двумя родными сестрами – Еленой и Юлией Соседкой, и считается одним из самых прогрессивных в “малой и средней” категории. И хотя официальная дата основания – 7 августа 2006-го, период активного развития на рынке начался в 2012 году. За эти 13 лет было открыто 11 отделений: 3 – в Днепре, 2 – в Киеве, 2 – в Одессе, а также во Львове, Кривом Роге, Запорожье и Харькове. Банк первым в Украине среди малых и средних банков получил принципиальное членство Mastercard и Visa International.

С 2016 года собственный процессинговый центр «ПРОКАРД» делает банк абсолютно независимым во всем – от выпуска суперсовременных карт до терминалов, от обеспечения бонусных систем до сверхскоростей в оплатах. А интернет-банкинг icON25 первым дал возможность украинцам оплачивать всю коммуналку без каких-либо комиссий.

По словам Юлии Соседки, такой стремительный рост стал возможным благодаря собственной стратегии и вектору развития, направленному на диджитализацию и е-коммерс. “Мы с сестрой всегда друг друга поддерживали. Благодаря этому банк стал особенным, и мы всегда открыты для наших клиентов. За счет того, что банк небольшой, у нас есть возможность услышать каждого”.

За последний год Concord bank совершил настоящий прорыв – запустил сервис Masterpass, а карточками Concord bank можно расплачиваться с помощью Apple Pay, Google Pay и GarminPay. Еще один значимый шаг – банку удалось стать принципиальным членом международной платежной системы VISA. Примечательно то, что в этот список удалось попасть всего 8 банкам из 76, существующих в Украине. Кроме этого, Concord стал первым банком в стране, запустившим мобильную версию Bank ID по технологии QR-кода совместно с «Приватбанк». В этом году также начал работать интернет-эквайринг, который позволил таким лидерам украинского онлайн-бизнеса, как LeoGaming, iPay и Grusha.ua ускорить платежи и обработку заказов. Этот и без того внушительный список дополняют и другие достижения. Так, банк Concord повысил кредитный рейтинг до уровня uaAA с прогнозом «стабильный». Интересно, что такой же рейтинг имеют “Приватбанк” и “Укрпочта”. Помимо этого, Concord стал банком № 1 по выдаче валюты с самой популярной международной карты (оборот за месяц превысил 1 миллион долларов США).

За последний год банку также удалось существенно расширить перечень сервисов и улучшить существующие. Теперь клиенты Concord могут застраховать свой автомобиль, сделав всего 5 кликов, и перевести p2p по фото карточки.

Для удобства клиентов компания открыла несколько VIP-отделений. Одно из них находится в Днепре, на улице Бригадной, 11, а второе – в Одессе, на Колонтаевской, 9/11.

“Деньги нужно зарабатывать для какой-то цели, а потому мы, не отступая от традиций, отдаем 10 % на благотворительность. Таким образом и мы, и наши клиенты знаем, что делаем хорошее и доброе дело”, – подчеркнула Юлия Соседка.

Интересно, что банк охотно посещают школьники и студенты: только в 2018 году в отделениях Concord провели более двадцати экскурсий, которые позволили больше узнать о специфике банковского дела.

Также в этом году компания запустила третью Школу Банкира, которая работает

на базе университета имени Альфреда Нобеля. Студенты этой школы получают массу знаний, которые могут сразу применить на практике, трудоустроившись в банк.

Все старания и успехи компании отметили на всеукраинском уровне. Так,Concord Bank попал в 10-ку самых успешных банков страны в категориях «Интернет-банкинг» и «Мобильный банкинг» на «Financial Club Awards 2019», получил 4 награды по результатам престижной финансовой премии «FinAwards 2019», а карточки Concord bank получили второе место в номинациях «Лучшая дебетная карта», «Лучшая дебетная VIP-карта» и «Лучшая кредитная VIP-карта» и завоевали бронзу в номинации “Лучшая кредитная карта”. Кроме этого, компания победила в номинации “Лидер кредитования среди населения и значительный вклад в развитие благотворительных проектов” в рамках Всеукраинского проекта Финансовые учреждения Украины 2018: достойные, успешные, надежные».

“Мы развиваемся достаточно быстро, и это не может не радовать. Разумеется, останавливаться на достигнутом мы не планируем. Впереди еще много приятных сюрпризов”, – подытожила Юлия Соседка.