Для покупателей и поставщиков газа введен онлайн-калькулятор его стоимости

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Для покупателей и поставщиков введен онлайн-калькулятор стоимости газа. Новый функционал поможет противостоять демпингу и необоснованному завышению цен после тендера.
Об этом говорится на странице ProZorro в фейсбуке.
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Чтобы помочь закупщикам и поставщикам сделать объективное уточнение цены, был создан специальный онлайн-калькулятор. Воспользоваться им можно по ссылке
Калькулятор рассчитывает цену на газ по формуле, которая учитывает несколько источников и объективных показателей.
Как пользоваться калькулятором
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