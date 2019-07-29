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Для покупателей и поставщиков газа введен онлайн-калькулятор его стоимости

Для покупателей и поставщиков газа введен онлайн-калькулятор его стоимости

Для покупателей и поставщиков введен онлайн-калькулятор стоимости газа. Новый функционал поможет противостоять демпингу и необоснованному завышению цен после тендера.

Об этом говорится на странице ProZorro в фейсбуке.

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Чтобы помочь закупщикам и поставщикам сделать объективное уточнение цены, был создан специальный онлайн-калькулятор. Воспользоваться им можно по ссылке

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Калькулятор рассчитывает цену на газ по формуле, которая учитывает несколько источников и объективных показателей.

Как пользоваться калькулятором

  • перейти по ссылкам;
  • указать дату подписания контракта, или предыдущего дополнительного соглашения;
  • внести цену за 1 тыс. куб. м;
  • указать дату, на которую запланировано изменение к договору.
По материалам Finance.UA
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