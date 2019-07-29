Для покупателей и поставщиков газа введен онлайн-калькулятор его стоимости

Для покупателей и поставщиков введен онлайн-калькулятор стоимости газа. Новый функционал поможет противостоять демпингу и необоснованному завышению цен после тендера.

Об этом говорится на странице ProZorro в фейсбуке.

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Чтобы помочь закупщикам и поставщикам сделать объективное уточнение цены, был создан специальный онлайн-калькулятор. Воспользоваться им можно по ссылке

https://prozorro.gov.ua/ (вкладка” Калькулятор стоимости газа “)

Калькулятор рассчитывает цену на газ по формуле, которая учитывает несколько источников и объективных показателей.

Как пользоваться калькулятором

перейти по ссылкам;

указать дату подписания контракта, или предыдущего дополнительного соглашения;

внести цену за 1 тыс. куб. м;