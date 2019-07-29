Нацбанк выставил на аукцион кредиты своих сотрудников

Департамент закупок и продаж Национального банка Украины (НБУ) осуществляет отчуждение права требования по кредитным договорам, заключенным с действующими и уволенными сотрудниками НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Отчуждение также будет проведено по договорам, которые обеспечивают выполнение обязательств по этим займам.

Аукцион состоится на электронной площадке Prozorro 27 августа 2019 года.

Кредитный портфель состоит из прав требования по 1155 кредитным договорам, из которых 223 ипотечных кредита и 932 потребительских.