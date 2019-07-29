Зеленский сообщил, когда в Украине заработает земельная реформа

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Земельную реформу в Украине должны провести до конца 2019 года, а рынок сельскохозяйственных земель должен заработать уже с 2020 года.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время украино-турецкого бизнес-форума.
«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн гектаров, являющейся одной из лучших в мире по своему качеству», – сообщил Зеленский.
Он также пригласил турецкий бизнес к инвестициям в сельское хозяйство на юге Украины, в частности создание мелиоративных систем.
“Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства”, – отметил глава государства.
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