Зеленский сообщил, когда в Украине заработает земельная реформа

Земельную реформу в Украине должны провести до конца 2019 года, а рынок сельскохозяйственных земель должен заработать уже с 2020 года.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время украино-турецкого бизнес-форума.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн гектаров, являющейся одной из лучших в мире по своему качеству», – сообщил Зеленский.

Он также пригласил турецкий бизнес к инвестициям в сельское хозяйство на юге Украины, в частности создание мелиоративных систем.

“Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства”, – отметил глава государства.