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Xiaomi готовится к выпуску изогнутого монитора

Xiaomi готовится к выпуску изогнутого монитора

Как стало известно, компания Xiaomi готовится к выпуску нового монитора, предназначенного для киберспорта. Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9.

Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.

Этот монитор, как уже было отмечено, прежде всего ориентирован на геймеров. Совершенно очевидно, что Xiaomi пытается привлечь внимание игроков к своим продуктам.

Напомним, Xiaomi недавно выпустила игровой ноутбук Mi Gaming Laptop 2019, оснащенный новейшими процессорами Intel 9 поколения и оперативной памятью до 16 ГБ. Также производитель предлагает игровые клавиатуры, кресла, гарнитуры и так далее. Игровое подразделение Black Shark недавно выпустило игровой смартфон Black Shark 2 Pro. Вышеупомянутый монитор Xiaomi будет выпущен в ноябре этого года.

По материалам bigmir.net
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