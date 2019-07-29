Xiaomi готовится к выпуску изогнутого монитора

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Как стало известно, компания Xiaomi готовится к выпуску нового монитора, предназначенного для киберспорта. Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9.
Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Этот монитор, как уже было отмечено, прежде всего ориентирован на геймеров. Совершенно очевидно, что Xiaomi пытается привлечь внимание игроков к своим продуктам.
Напомним, Xiaomi недавно выпустила игровой ноутбук Mi Gaming Laptop 2019, оснащенный новейшими процессорами Intel 9 поколения и оперативной памятью до 16 ГБ. Также производитель предлагает игровые клавиатуры, кресла, гарнитуры и так далее. Игровое подразделение Black Shark недавно выпустило игровой смартфон Black Shark 2 Pro. Вышеупомянутый монитор Xiaomi будет выпущен в ноябре этого года.
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