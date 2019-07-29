За полгода НБУ отменил более 30 ограничений на валютном рынке (инфографика)

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7 февраля заработала новая либеральная система валютного регулирования. С тех пор Национальный банк отменил более 30 ограничений на валютном рынке.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Большинство новаций было направлено на улучшение бизнес-климата. В частности, уже отменена обязательная продажа валютной выручки, предварительный заказ гривны для покупки валюты и ограничения на репатриацию дивидендов за границу. С завтрашнего дня перестанет действовать запрет покупки валюты за кредитные средства”, – говорится в сообщении.
Как сообщается, украинцы получили возможность покупать валюту онлайн через интернет-банкинг и не стоять в очередях в банковских отделениях. Это современно, безопасно и удобно.
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