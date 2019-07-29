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За полгода НБУ отменил более 30 ограничений на валютном рынке (инфографика)

За полгода НБУ отменил более 30 ограничений на валютном рынке (инфографика)

7 февраля заработала новая либеральная система валютного регулирования. С тех пор Национальный банк отменил более 30 ограничений на валютном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Большинство новаций было направлено на улучшение бизнес-климата. В частности, уже отменена обязательная продажа валютной выручки, предварительный заказ гривны для покупки валюты и ограничения на репатриацию дивидендов за границу. С завтрашнего дня перестанет действовать запрет покупки валюты за кредитные средства”, – говорится в сообщении.

Как сообщается, украинцы получили возможность покупать валюту онлайн через интернет-банкинг и не стоять в очередях в банковских отделениях. Это современно, безопасно и удобно.

Как купить валюту онлайн

Что говорят цифры:

  • Бизнес и население инвестируют за рубеж в пределах введенной системы электронных лимитов, которая не требует получения специальных разрешений Национального банка. С 7 февраля общая сумма их инвестиций составила более 70 млн евро.
  • Предприниматели пользуются упрощенной уведомительной системой информирования о внешних привлечениях. С 7 февраля получено сообщение о 782 новых внешних привлечениях, а также 1771 изменении к предварительно заключенным кредитным договорам.
  • С начала года инвесторы перечислили за границу около 1,7 млрд долл. США из полученной в Украине прибыли.
  • Физические лица используют новые возможности по купле-продаже валюты онлайн. Каждый день физические лица покупают и продают онлайн примерно сопоставимые суммы в 3-4 млн долл. США в день.

По материалам Finance.UA
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